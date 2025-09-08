Más Información

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Estrena SCJN nueva imagen institucional; representa un cambio de época

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Entre protestas contra Adán Augusto, Andrea Chávez rinde informe de actividades en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Marchan por cese de la violencia y restitución de la paz en Sinaloa; “Dios los acompaña”; obispo de Culiacán

“Las mujeres en el gobierno visibilizamos lo invisible”: entrevista a Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara

Asesinan a funcionario de Seguridad Pública de Los Cabos; autoridades de BCS iniciaron operativo e investigación

Londres. La zona de registro de la terminal 4 de fue "cerrada y evacuada" debido a un "incidente" que requirió la intervención de los servicios de emergencia, informó el lunes en las redes sociales el operador del londinense.

"Por favor, no se dirijan a la , nuestros colegas están asistiendo a los pasajeros en el lugar" indicó el operador del principal aeropuerto internacional del Reino Unido, en el oeste de Londres.

Los bomberos respondieron a un "incidente potencialmente peligroso que involucra materiales peligrosos", indicó un comunicado de los servicios de extinción de incendios citado por la BBC.

"Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación, y una parte del aeropuerto ha sido evacuada por precaución mientras los bomberos intervenían", precisaron los servicios de emergencia.

Los trenes "no pueden detenerse" en esta terminal, anunció por su parte el operador ferroviario británico National Rail.

"Todas las demás terminales funcionan con normalidad", subrayó el aeropuerto.

