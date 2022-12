CDMX, la metrópoli más segura que Denver y Dallas, según Latinometrics

La Ciudad de México se ha posicionado como una de las ciudades más seguras que Denver y Dallas, según un análisis anual realizado por Latinometrics.

Se pensaría que Miami, la capital estadounidense del mundo latino, sería una de las más seguras que la mayoría de las principales ciudades de Latinoamérica. Sin embargo, de acuerdo con una gráfica publicada por Latinometrics: Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Bogotá y Ciudad de México son de las principales ciudades que ahora son más seguras que algunas de los Estados Unidos.

“Cuando se compara con la medida más común de cuán segura es una ciudad: por su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, Miami en realidad se clasifica peor que Buenos Aires, São Paulo, Santiago y la Ciudad de México”, indicó.

(3/11) However, when compared by the most common measure for how safe a city is — homicides per 100K people, Miami actually ranks worse than Buenos Aires, São Paulo, Santiago, and Mexico City. pic.twitter.com/nlHSEdDnI1

— Latinometrics (@LatamData) December 9, 2022