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La Casa Blanca lanzó una una aplicación para transmisiones en vivo y actualizaciones en tiempo real.
En un mensaje dice: "Transmisiones en vivo. Actualizaciones en tiempo real. Directamente de la fuente, sin filtros. La conversación que todos están viendo ahora está al alcance de tu mano".
El post de lanzamiento es acompañado por un video que dice: "Ha habido muchos lanzamientos últimamente", con imágenes de ataques de la guerra en Medio Oriente.
El video sigue: "Relájate, esta es una app, sigue las noticias, livestreams y todo sobre la Casa Blanca".
La administración anticipó el anuncio de la aplicación publicando un video críptico que decía "algo nuevo".
Antes, publicó una serie de imágenes pixeladas con fotos que parecían ser del presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros personajes.
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