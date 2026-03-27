La Casa Blanca lanzó una una aplicación para transmisiones en vivo y actualizaciones en tiempo real.

En un mensaje dice: "Transmisiones en vivo. Actualizaciones en tiempo real. Directamente de la fuente, sin filtros. La conversación que todos están viendo ahora está al alcance de tu mano".

El post de lanzamiento es acompañado por un video que dice: "Ha habido muchos lanzamientos últimamente", con imágenes de ataques de la guerra en Medio Oriente.

🇺🇸 🚀 LAUNCHED: THE WHITE HOUSE APP



Live streams. Real-time updates. Straight from the source, no filter.



The conversation everyone’s watching is now at your fingertips.



Download here ⬇️

📲 App Store: https://t.co/VC8lwiyO0G



📲 Google Play Store: https://t.co/zFjVcveGOV pic.twitter.com/xxaaSr1irC — The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

El video sigue: "Relájate, esta es una app, sigue las noticias, livestreams y todo sobre la Casa Blanca".

La administración anticipó el anuncio de la aplicación publicando un video críptico que decía "algo nuevo".

Antes, publicó una serie de imágenes pixeladas con fotos que parecían ser del presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros personajes.