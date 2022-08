Captan en video momento en que coche bomba explota a persona tachada de "traidora" en Ucrania

Imágenes de vigilancia publicadas este sábado muestran la explosión de un coche bomba que mató a un oficial de seguridad tachado de "traidor" en el este de Ucrania a inicios de mes.

Askyar Laishev, un exfuncionario de seguridad ucraniano que se unió a la República Popular de Lugansk respaldada por Rusia como jefe de inteligencia en 2014, fue asesinado por las fuerzas de resistencia de Ucrania en Donbass el 11 de agosto, reportó The New York Post.

Laishev logró salir de su automóvil luego de la poderosa explosión, pero murió en el hospital unos días después, según la resistencia ucraniana en la región.

"Hacemos hincapié una vez más en que el colaboracionismo es perjudicial para su salud, por lo que todo traidor tiene vana esperanza de que no le llegue la retribución”, dijo la Resistencia Nacional en un comunicado.

Las imágenes muestran que el automóvil de Laishev explotó en la calle Shevchenko, en la ciudad de Staroblisk, en la ciudad rusa de Luhansk, que cayó bajo la ocupación rusa.

Askyar Laishev is a Ukrainian traitor who switched sides & joined the Russian forces in 2014.

After Russia took control of Starobelsk, in the Luhansk Region, on March 2nd 2022, he was given a top position in the local police there.

Ukrainian partisans bombed his car on Aug. 11 pic.twitter.com/WE6QDrO5Qm

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2022