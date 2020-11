Captan en video la caída de un brillante meteoro en Japón

Un brillante meteoro que caía del cielo pudo verse el domingo desde gran parte de Japón, acaparando la atención en medios sociales y televisión.

El meteoro brilló con fuerza en su rápido descenso a través de la atmósfera de la Tierra.

Mucha gente en el oeste de Japón dijo en medios sociales que había visto el inusual fenómeno.

People across wide areas of Japan were treated to a spectacular light show in the early hours of Sunday, thanks to what is believed to be a meteor. pic.twitter.com/r0HfI082SK

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 30, 2020