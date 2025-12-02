Más Información

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

Germán Martínez presenta denuncia contra reforma judicial ante la Corte Interamericana; la justicia mexicana debe ser juzgada, asevera

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

México refuerza plan de emergencia nacional por gusano barrenador; así serán las acciones contra la miasis

México refuerza plan de emergencia nacional por gusano barrenador; así serán las acciones contra la miasis

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Diputada del PVEM propone prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Diputada del PVEM propone prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Lima. El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, , sufrió este martes un atentado al ser atacado a disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, aunque resultó ileso, según denunció un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por , cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

Lee también

El exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trataba de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó Cateriano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos. Foto: Adobe / Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar: estos son los lugares donde debes registrarte para obtener los $3,000 pesos

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo