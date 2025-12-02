Lima. El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió este martes un atentado al ser atacado a disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, aunque resultó ileso, según denunció un portavoz de su movimiento político.

Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

🔴 Rafael Belaunde,después del supuesto atentado,se tomó una selfie y se nota que llevaba una camisa manga larga color blanca, después llega la PNP y sale con la misma camisa pero ya no hay manchas de sangre. ¿Porque? ¿es una ilusión o es que no se enfoca bien las imágenes? pic.twitter.com/Cq6Sj7jR9c — Fundación Fuego Libre (FFL) (@warriorperuvian) December 2, 2025

El exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trataba de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó Cateriano.

