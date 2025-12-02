Más Información
Lima. El candidato presidencial del partido peruano Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió este martes un atentado al ser atacado a disparos cuando se desplazaba por el distrito de Cerro Azul, en el sur de Lima, aunque resultó ileso, según denunció un portavoz de su movimiento político.
Belaúnde Llosa se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su grupo político en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.
El exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trataba de "un mal inicio de la campaña", en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.
"Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde", agregó Cateriano.
