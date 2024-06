La campaña del presidente estadounidense Joe Biden respondió al The New York Times, luego de que le pidiera abandonar la contienda.

“La última vez que Joe Biden perdió el respaldo del consejo editorial del New York Times, las cosas le salieron bastante bien”, dijo el copresidente de la campaña de Biden, Cedric L. Richmond, en un comunicado.

La campaña de Biden desestimó un editorial, al recordar el desaire de la junta hacia él en las primarias presidenciales demócratas de 2020, que ganó.

"Señor Biden ha sido un presidente admirable”, dijo el Times: “Bajo su liderazgo, la nación ha prosperado y ha comenzado a abordar una serie de desafíos a largo plazo, y las heridas abiertas por el señor Trump han comenzado a sanar. Pero el mayor servicio público que el señor Biden puede realizar ahora es anunciar que no seguirá postulándose para la reelección”.

En el editorial en el que lo describe como "la sombra de un gran servidor público", el Times estimó que el duelo televisado de la víspera entre Biden y Trump demostró que el mandatario demócrata de 81 años "no pasó su propia prueba".

"El único que ha vencido a Trump"

Mientras, la asesora principal de la Casa Blanca, Anita Dunn, admitió que el desempeño del presidente durante el primer debate presidencial fue mediocre, pero destacó los logros de su administración en CNN.

“El presidente es la única persona que ha vencido a Donald Trump y lo volverá a hacer. Ahora estamos trabajando todos juntos en esto”, afirmó.

Dijo que la campaña de Biden se centra en hacer llegar al pueblo estadounidense el mensaje de que Biden quiere preservar el derecho al aborto y se preocupa por una letanía de cuestiones como la inmigración.

"La conversación que tuvimos fue: 'Bueno, ¿qué hacemos a continuación?'", dijo Dunn durante un panel en "The Weekend" de MSNBC, donde apareció a título personal.

"El presidente, sobre todo, se centra en '¿Qué hacemos a continuación? ¿Qué tengo que hacer?", dijo Dunn.

Dunn gabló sobre el entusiasmo que aún muestran los partidarios de Biden por su campaña, destacando que la campaña recaudó 27 millones de dólares desde el debate.

"La realidad es que creo que los votantes experimentaron este debate de manera un poco diferente de lo que quizás lo hicieron algunos de los conocedores", dijo Dunn, y agregó: "Estábamos analizando muchas investigaciones. Otras personas también estaban analizando investigaciones en curso durante el mismo" y los votantes realmente se concentran en temas que son importantes para ellos".

Dunn también destacó el evento de campaña posterior al debate de Biden en Carolina del Norte el viernes, donde el presidente parecía lleno de energía y motivación mientras hablaba ante una multitud que interrumpió su discurso para ahogar a los manifestantes con cánticos de "¡cuatro años más!".

"Ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad", se defendió el presidente en un mitin en Carolina del Norte (este).

"Les doy mi palabra de Biden. No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo, porque, francamente, hay mucho en juego", añadió Biden, que afirma tener "la intención de ganar" en ese reñido estado del sureste del país.

