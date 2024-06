Washington.— El presidente Joe Biden trabajó enérgicamente el viernes para calmar el pánico demócrata por su inestable desempeño en su primer debate contra el exmandatario Donald Trump, mientras miembros electos de su partido cerraron filas, incluidos expresidentes, para acabar con los llamados de reemplazarlo rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. No obstante, medios como Time describieron la crisis demócrata, el The New York Times lo llamó a que abandone la competencia y el The Wall Street Journal dijo que no está capacitado para otros cuatro años más.

Biden pareció reconocer las críticas durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, y dijo: “Ya no debato tan bien como solía hacerlo”. Pero añadió: “Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas”. Hablando durante 18 minutos, Biden parecía mucho más animado que la noche anterior mientras criticaba a Trump por sus “mentiras” y por llevar a cabo una campaña destinada a la “venganza”.

“Donald Trump destruirá nuestra democracia. Yo la defenderé”. Agregó, aludiendo a su candidatura: “Cuando te derriban, te vuelves a levantar”. La vicepresidenta Kamala Harris intentó tranquilizar a los partidarios de Biden en un mitin en Las Vegas el viernes, diciendo: “Esta carrera no se decidirá en una noche de junio; la decidirán ustedes. Nosotros”. Los demócratas reconocieron el pobre desempeño de Biden, pero trataron de dejar de hablar de reemplazarlo como su abanderado y, en cambio, desviar la atención hacia los ataques y falsedades de Trump. El exmandatario Barack Obama respaldó a su exvicepresidente, también Bill Clinton respaldó a Biden.

Trump indicó que “mucha gente dice que después del desempeño de (...) Biden abandonará la carrera (...) realmente no lo creo ”.

¿Qué opciones tienen los demócratas?

Las reglas demócratas exigen que los delegados que ganó Biden sigan obligados a apoyarlo en la próxima convención nacional del partido a menos que les diga que abandonará la competencia. Biden indicó que no tenía planes de hacerlo. Si Biden opta por abandonar su campaña de reelección, la vicepresidenta Kamala Harris probablemente se uniría a otros importantes candidatos demócratas que buscan reemplazarlo. Eso probablemente crearía un escenario en el que ella y otros terminarían presionando a delegaciones estatales individuales en la convención para obtener su apoyo. Sería una “convención en la que todo está permitido”, porque cada bando trataría de impulsar a su candidato, predice Elaine Kamarck, investigadora del Brookings Institute, en una nota reciente.

Harris, la primera mujer y la primera vicepresidenta afroestadounidense, podría tener a rivales entre la joven guardia del partido, como el gobernador de California, Gavin New- som, que tiene el viento a favor entre los demócratas. Pero Newsom consideró que este tipo de “conversaciones” “no son buenas” para la democracia; se barajan los nombres de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y del gobernador de Penn- sylvania, Josh Shapiro. ¿Y si Joe Biden abandonara entre la convención y las elecciones? El “comité nacional” del partido celebraría una sesión extraordinaria. Agencias