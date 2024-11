Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que un bombardeo israelí lanzado en octubre en Irán dañó una parte del programa nuclear de la República Islámica.

"No es un secreto, fue reportado que un componente del programa nuclear fue dañado en un ataque, pero el programa mismo y su capacidad de operar no ha sido desbaratado", declaró Netanyahu ante el Parlamento de Israel.

En ese sentido, el primer ministro explicó que la capacidad de Israel para actuar contra el programa nuclear iraní "será reevaluada" junto con la Casa Blanca una vez que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, en enero.

Según Netanyahu, la decisión de Israel de abstenerse de atacar "ciertos objetivos" en Irán en respuesta a los ataques con misiles balísticos iraníes en suelo israelí no se tomó debido a un ultimátum estadounidense.

Netanyahu también habló del tema de los rehenes en poder de Hamas y aseguró a los legisladores que siguen en marcha los esfuerzos para llegar a un acuerdo para la liberación. Señaló que Israel ofrece dinero y un pasaje seguro a los gazatíes que liberen a los rehenes que tienen retenidos.

Sin embargo, a la insistencia de Netanyahu en que "no ha dejado piedra sin remover" en su esfuerzo por liberar a los rehenes israelíes retenidos en Gaza, el líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó que Netanyahu "no está dispuesto a correr el menor riesgo político para traer a casa a 101 rehenes".

De acuerdo con el diario Times of Israel, Lapic cuestionó: "¿Y si mañana secuestran a un reservista? Señor Primer Ministro, ¿hará todo lo posible por recuperarlo? ¿Volverá a casa o acabará como Hersh y Carmel y Eden y Yotam y Alon?", aludiendo a rehenes israelíes asesinados por terroristas en Gaza.

"Los reservistas no pueden confiar en usted. Miran a este gobierno, le miran a usted, señor Netanyahu, y saben que no hay nadie en quien confiar. Ellos están cumpliendo con su deber, el gobierno no está cumpliendo con el suyo", prosiguió Lapid, quien agregó que "las acciones dicen más que las palabras. Si no hay acuerdo sobre los rehenes, entonces no ha tenido éxito. Si despidió al ministro de Defensa para aprobar una ley de evasión, entonces la ley de evasión es más importante para usted que la seguridad". De este modo, hizo mención de la destitución de Yoav Gallant, ministro de Defensa, con quien Netanyahu se enfrentó.

