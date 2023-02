"¡Ayuda, ayuda, por favor!": Videos muestran a personas atrapadas en los escombros tras terremoto en Turquía

El terremoto de magnitud 7.8 que sacudió este lunes Turquía se sintió hasta en 14 países y dejó a su paso una estela de destrucción y muerte, principalmente en ciudades del sur turco y en Siria. Hasta el momento la cifra de decesos se ubica en más de 2 mil 300.

En medio de la tragedia, algunas personas lograron pedir ayuda mientras estaban atrapadas bajo los escombros, o en el techo de edificios colapsados. Algunos utilizaron sus celulares.

Los videos se han estado compartiendo en las redes sociales. Difundir los videos no ha sido fácil, debido a los cortes en los servicios de luz y de internet.

En uno de los videos, se ve a una alcanza a ver a una persona pidiendo ser rescatada:

En Siria, ciudadanos han pedido ayuda para poder rescatar a sus compatriotas, mientras intentan remover los escombros con las manos:

Save Syrians too, Turkey needs help but Syria needs it more, those people don't have anything to get people out & nothing to use for this, God protect them #earthquake #Syria #syriaearthquake #هزة_أرضية #depremhatay pic.twitter.com/tFBX9C2wAo — Soukeïnah (@sukyxelmit) February 6, 2023

Una madre desesperada pedía ayuda para sacar a sus hijos de un edificio que colapsó, sin que ellos lograran salir:

A mother asking for help to rescue her children who were trapped under the collapsed building after earthquake hit Turkey…#Turkey #Syria #syriaearthquake #earthquake #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/8p6VoWkECJ — Jyot Jeet (@activistjyot) February 6, 2023

Uno de los videos muestra a una mujer, que está atrapada bajo los escombros de un edificio de departamentos en el barrio Sumerler, en Hatay Defne:





Otro de los videos que se han vuelto virales muestra a un adolescente, de quien solo sobresale la cabeza, pidiendo ayuda, mientras los rescatistas intentan ver cómo sacarlo de allí:

At least 80 people are confirmed dead in northern #Syria, the real number is expected to be much higher. Many victims are inherently rubble. Snow and rain are complicating search and rescue effort. Hospitals are full with the dead and injured @MedGlobalOrg pic.twitter.com/v07eVHjONQ — Dr. Zaher Sahloul (@sahloul) February 6, 2023

Un hombre clabama por ayuda en otro video, señalando que había dos niños con él, en un edificio en el distrito de Aydin.

Líderes internacionales, incluyendo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se han solidarizado ante la tragedia y anunciado el envío de ayuda, tras lo que el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, calificó de "la peor tragedia" que ha sacudido Turquía en un siglo.

