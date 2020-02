Avión de Canadá con problema técnico sobrevuela Madrid

Enaire, la autoridad de aviación española, informó que un avión con destino a Canadá con un problema técnico sobrevuela Madrid; la aeronave quemó combustible para realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aérea (Sepla) ha detallado que el avión ha perdido piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor izquierdo, por lo que ha de estar tres horas quemando combustible antes de aterrizar, tal y como marca el protocolo.

“Por seguridad, regulamos nuevamente las operaciones mientras realiza esperas para tomar tierra”, informó a través de su red social el Enaire.



En prevención, se ha activado el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de la capital y de la Comunidad de Madrid. Se han desplazado al lugar al menos seis dotaciones de la Comunidad y otras tantas del Ayuntamiento, además de personal sanitario del servicio municipal y regional de urgencias (Samur y Summa), han confirmado a Efe fuentes de Emergencias 112.

La agencia rectora del aeropuerto, AENA, reportó que el aeropuerto de Madrid estaba prevenido para recibir el vuelo AC837 de la aerolínea Air Canada con destino a Toronto.



Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Seguridad y Emergencia de Madrid.



El rastreador de vuelos internacionales mostró una imagen del recorrido que ha realizado el avión, el cual lleva más de una hora sobrevolando Madrid.

#AC837, Madrid - Toronto, is holding shortly after takeoff to reduce fuel weight prior to return to Madrid due to a technical issue. https://t.co/d1lAaHTqNz pic.twitter.com/2kE3PluiFF

— Flightradar24 (@flightradar24) February 3, 2020