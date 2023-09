Las Vegas.- La policía de Las Vegas arrestó a un hombre involucrado en el mortal tiroteo contra Tupac Shakur desde un vehículo en 1996, un respiro muy esperado en un caso que ha frustrado a los investigadores y fascinado al público desde que el ícono del hip-hop fue asesinado a tiros hace 27 años.

Duane “Keffe D” Davis fue arrestado la madrugada del viernes, aunque el cargo o cargos exactos no quedaron claros de inmediato, según dos funcionarios con conocimiento de primera mano del arresto. No estaban autorizados a hablar públicamente antes de la esperada acusación más tarde el viernes.

Los investigadores conocen a Davis desde hace mucho tiempo y él mismo admitió en entrevistas y en sus memorias reveladoras de 2019, “Compton Street Legend”, que estaba en el Cadillac donde estallaron los disparos durante el tiroteo desde un vehículo en septiembre de 1996. Shakur tenía 25 años cuando lo mataron a tiros.

El arresto se produce dos meses después de que la policía de Las Vegas allanara la casa de su esposa el 17 de julio en la vecina Henderson. Los documentos decían que la policía estaba buscando artículos "relacionados con el asesinato de Tupac Shakur".

La policía informó haber recolectado varias computadoras, un teléfono celular y un disco duro, una revista Vibe en la que aparecía Shakur, varias balas calibre .40, dos “tubos que contienen fotografías” y una copia de las memorias reveladoras de Davis de 2019, “Compton Street Legend”.

En el libro, Davis dijo que rompió su silencio sobre el asesinato de Tupac en 2010 durante una reunión a puerta cerrada con autoridades federales y locales. En ese momento, tenía 46 años y se enfrentaba a cadena perpetua por cargos de drogas cuando accedió a hablar con las autoridades.

"Prometieron que destruirían la acusación y detendrían al gran jurado si los ayudaba", escribió.

Se ha descrito a sí mismo como uno de los últimos testigos vivos del tiroteo.

El asesinato de Tupac Shakur hace casi 30 años en Las Vegas

Shakur tenía 25 años cuando fue asesinado a tiros en un tiroteo desde un vehículo la noche del 7 de septiembre de 1996. El rapero estaba en un BMW conducido por la fundadora de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, en un convoy de unos 10 coches. Estaban esperando en un semáforo en rojo cuando un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos y estallaron los disparos.

Shakur recibió varios disparos y murió una semana después.

En 2018, después de un diagnóstico de cáncer, Davis admitió públicamente en una entrevista para un programa BET haber estado dentro del Cadillac durante el ataque. Implicó a su sobrino, Orlando “Baby Lane” Anderson, diciendo que él era una de las dos personas en el asiento trasero donde se realizaron los disparos.

El tiroteo ocurrió poco después de una pelea en un casino esa misma noche que involucró a Anderson, Shakur y otros.

Anderson negó cualquier participación en el tiroteo de Shakur. Murió dos años después en un tiroteo en Compton, California.

La muerte de Shakur se produjo mientras su cuarto álbum en solitario, “All Eyez on Me”, seguía en las listas, con unos 5 millones de copias vendidas. Nominado seis veces a un premio Grammy, Shakur es considerado uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos.

Shakur estaba peleando en ese momento con su rival del rap Biggie Smalls, también conocido como Notorious BIG , quien fue asesinado a tiros en marzo de 1997. En ese momento, ambos raperos estaban en medio de una rivalidad entre la costa este y la costa oeste, a mediados de la década de 1990.

Greg Kading, un detective retirado de la policía de Los Ángeles que pasó años investigando el asesinato de Shakur y escribió un libro al respecto, dijo que no le sorprendería la acusación y el arresto de Davis.

"Hace mucho que debería haberse hecho", dijo Kading a The Associated Press durante una entrevista reciente. “La gente lleva mucho tiempo deseando que lo arresten. Nunca ha quedado sin resolver en nuestras mentes. No ha sido procesado”.

Kading dijo que entrevistó a Davis en 2008 y 2009, durante las investigaciones policiales de Los Ángeles sobre los asesinatos de Shakur en Las Vegas y el asesinato de Biggie Smalls.

Kading dijo también que habló con un detective de la policía de Las Vegas sobre el caso, incluso después de la redada SWAT en julio en la casa de Henderson.

El exdetective de la policía de Los Ángeles dijo que creía que la investigación ganó un nuevo impulso en los últimos años luego de las descripciones públicas de Davis sobre su papel en el asesinato, incluidas sus memorias reveladoras de 2019, “Compton Street Legend”.

"Son esos eventos los que le han dado a Las Vegas la munición y la influencia para seguir adelante", dijo Kading. "Antes de las declaraciones públicas de Keefe D, los casos tal como estaban no eran procesables".

“Se puso directamente en medio de la conspiración”, dijo Kading sobre Davis y el asesinato de Shakur. “Él había adquirido el arma, se la había dado al tirador y había estado presente en el vehículo cuando persiguieron y localizaron tanto a Tupac como a Suge (Knight)”.

Kading señaló que Davis es la última persona viva entre las cuatro personas que estaban en el vehículo desde el que se dispararon contra Shakur y la rapera Marion “Suge” Knight. Otros fueron el sobrino de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, Terrence “Bubble Up” Brown y DeAndre “Freaky” Smith.

"Es un esfuerzo concertado de conspiradores", dijo Kading, añadiendo que creía que debido a que el asesinato fue premeditado, Davis podría enfrentar un cargo de asesinato en primer grado.

"Todos los demás conspiradores o participantes directos están todos muertos", dijo Kading. "Keefe D es el último hombre entre los individuos que conspiraron para matar a Tupac".

