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Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, , urgió este lunes la reapertura "inmediata" del y alertó de que la interrupción del tráfico marítimo en esa vía estratégica "amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial".

Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima, organizado por Baréin, país que ejerce la presidencia del órgano este mes, el diplomático portugués instó a las partes a reabrir el estrecho y "dejar pasar a los buques sin discriminación".

"Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo", señaló el jefe de la , recordando que por esa ruta transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, una quinta parte del licuado y casi un tercio de los comercializados internacionalmente.

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