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El canciller sostuvo una conversación vía telefónica con secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde abordaron el fortalecimiento de los organismos internacionales.

Durante la llamada, Velasco Álvarez destacó el compromiso y la disposición permanente de México de continuar contribuyendo activamente con los organismos internacionales en temas relacionados con la paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible, entre otros.

Además, refrendó que México seguirá contribuyendo de manera activa con propuestas que fortalezcan el trabajo, andamiaje y funcionamiento del sistema de la Organización de las Naciones Unidas.

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En ese sentido, Guterres destacó que México es un pilar fundamental del multilateralismo.

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bmc

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