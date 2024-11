Aliados de Donald Trump, ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y algunos miembros del sector privado se han estado preparando discretamente para detener y deportar a gran escala a los migrantes que residen en Estados Unidos, informa hoy la cadena estadounidense, que cita a cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Trump, dijo este jueves en entrevista con NBC News que el plan de deportación masiva se mantiene.

“Tenemos que hacer la frontera fuerte y poderosa. No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos elección. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a volver a esos países, porque no se van a quedar aquí. No hay precio”, aseguró.

Anticipando la decisión, la gente de Trump y del sector privado discute cómo ese plan puede tomar forma, de acuerdo con lo que las fuentes dijeron a CNN.

Una de las fuentes señaló al medio que las primeras discusiones entre el equipo de Trump se han centrado en expulsar a los inmigrantes indocumentados que han cometido delitos. Pero, siempre según las fuentes, una cuestión clave que se está considerando es cómo, cuándo y si deportar a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como Dreamers o soñadores.

Una decisión así implicaría un giro de 180 grados al apoyo bipartidista del que han gozado los dreamers en Estados Unidos, a quienes el presidente Barack Obama protegió con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que Trump intentó echar abajo en su primera administración (2017-2021).

Tom Homan, exdirector en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), es mencionado como quien podría encabezar los esfuerzos migratorios del gobierno de Trump. En entrevista con CBS News, dijo que el plan de deportación consistirá en “arrestos selectivos. Sabremos a quién vamos a arrestar, dónde es más probable que los encontremos”.

El compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, ha dicho que el plan “podría comenzar” con un millón de migrantes.

