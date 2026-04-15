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El exjefe de los servicios brasileños de inteligencia , condenado junto al expresidente ultraderechista por tentativa de golpe de Estado, salió este miércoles de una prisión estadounidense tras ser detenido durante días por las autoridades migratorias, informó su esposa.

Condena por intento de golpe en Brasil lo mantiene bajo presión judicial

Fugitivo de la justicia brasileña, el exdiputado y expolicía, de 53 años, fue sentenciado en septiembre de 2025 a 16 años de prisión en el mismo proceso de Bolsonaro ante la corte suprema, que por primera vez condenó a los responsables por una trama golpista en Brasil.

Juntos fueron considerados culpables de conspirar para mantener en el poder al exmandatario a pesar de su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el izquierdista .

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"Gracias a Dios por la llegada de Alexandre, que nos renueva la esperanza, el amor y el sentido de todo lo que enfrentamos hasta aquí", escribió en Instagram su esposa Rebeca Ramagem, al publicar un video del político abrazado por ella y sus dos hijas.

Aliados atribuyen liberación a intervención política en Estados Unidos

Los aliados de Ramagem atribuyeron la excarcelación al presidente Donald Trump, quien el año pasado lanzó una ofensiva comercial contra Brasil por considerar ese juicio "una cacería de brujas" contra su aliado Bolsonaro, antes de acercar posiciones con Lula.

"Agradezco principalmente al presidente @realDonaldTrump y al secretario Marco Rubio por la sensibilidad en tratar el caso de este verdadero héroe nacional", escribió en X Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del líder conservador afincado en Estados Unidos.

Escape y detención de Ramagem en EU

Ramagem escapó de Brasil por Guyana en septiembre, sin pasar por los controles migratorios y entró en Estados Unidos con un pasaporte diplomático, de acuerdo con la prensa brasileña. Brasil solicitó formalmente su extradición en diciembre.

El lunes fue detenido por agentes de la policía migratoria de Estados Unidos (ICE) en Orlando, Florida.

Según la Policía Federal de Brasil, la detención fue "resultado de la cooperación policial internacional" entre las autoridades de ambos países.

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El influenciador Paulo Figueiredo, muy cercano a la familia Bolsonaro y residenciado en Estados Unidos, negó entonces cualquier participación de las autoridades brasileñas en la operación.

Según el influenciador, Ramagen espera una solicitud de asilo pendiente y fue detenido por "una infracción leve de tránsito".

Figueiredo, que vive en Estados Unidos, dijo en X que Ramagem no pagó fianza para dejar la cárcel porque "se verificó que su situación inmigratoria es absolutamente regular". "Él no responderá a ningún proceso penal".

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El nombre de Ramagem ya no aparecía al hacer una búsqueda en el sitio web de ICE, que sí lo mostraba hace dos días.

Esa fuerza no respondió oportunamente a pedidos de explicación de la AFP.

Investigaciones por espionaje ilegal durante su gestión en la Abin

Hombre de confianza de Bolsonaro, Alexandre Ramagem dirigió durante su presidencia la agencia de inteligencia Abin, entre 2019 y 2022.

Fue elegido diputado para el periodo 2023-2027, cargo que perdió en diciembre tras la condena.

Su gestión al frente de los servicios de inteligencia fue objeto de investigaciones policiales sobre una supuesta red de espionaje ilegal de opositores a Bolsonaro. Por ese caso, la Policía Federal recomendó el año pasado presentar cargos contra Ramagem y una treintena de personas, incluyendo Carlos Bolsonaro, otro hijo del expresidente.

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Los investigadores sospechan que funcionarios de la Abin usaron el programa israelí de espionaje FirstMile para vigilar ilegalmente personalidades políticas y periodistas.

Bolsonaro cumple actualmente una condena a 27 años de prisión en su residencia en Brasilia, luego de que un juez de la corte suprema le permitiera abandonar temporalmente la cárcel por razones de salud.

Impedido de presentarse a elecciones, el líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en los comicios presidenciales de octubre.

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gs/rmlgv

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