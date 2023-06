La citación enviada al expresidente Donald Trump y a su equipo legal por el caso de los documentos clasificados indica que la jueza federal de distrito Aileen Cannon será asignada para supervisar su caso, al menos inicialmente, según fuentes informadas sobre el asunto.

Trump nombró a Cannon para el tribunal federal en 2019, lo que significa que, si Trump finalmente es condenado, ella sería responsable de determinar la sentencia: -que puede incluir tiempo en prisión- para el hombre que la elevó a ese rol, reportó ABC News.

De acuerdo con The New York Times, no estaba claro si la jueza Cannon permanecería asignada durante todo el caso contra Trump.

Cannon no es ajena al caso. Accedió a la solicitud del exmandatario de una revisión independiente del material que los agentes del FBI han incautado. Trump buscó el nombramiento de lo que se conoce como un maestro especial para evaluar si el gobierno tomó algo de su residencia en Florida que pudiera estar protegido por el privilegio abogado-cliente o su condición de expresidente.

Cannon también impidió que el FBI usara los documentos clasificados incautados como parte de su investigación en curso hasta que completara su revisión. La orden de Cannon finalmente fue anulada en su totalidad por un panel de apelaciones del 11º Circuito, que descubrió que ella se excedió en el ejercicio de su jurisdicción en la investigación.

Los jueces del caso contra Trump por documentos clasificados

Además de Cannon, el nombre del juez magistrado Bruce Reinhart también apareció en la citación enviada a Trump el jueves, dijeron las fuentes.

Reinhart, quien prestó juramento como juez de primera instancia en 2018, también está familiarizado con los procedimientos contra Trump: firmó la orden de registro inicial de Mar-a-Lago el año pasado y luego decidió revelar la declaración jurada de registro.

"Si el caso está siendo supervisado por los mismos jueces de distrito y magistrados, eso significa que el tribunal probablemente consideró que la acusación estaba 'relacionada' con la orden de allanamiento y la asignó intencionalmente a esos jueces", dijo el exalto funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia, Brandon Van. Grack, a ABC News.

ABC News recibió un número de caso que formaba parte de la citación por escrito y, según el sistema de archivo de la corte federal PACER, ese número de caso coincide con un expediente bajo "Juez AMC". El nombre completo de Cannon es Aileen Mercedes Cannon.

La audiencia de confirmación de Cannon tuvo lugar seis meses después de la pandemia de coronavirus , en julio de 2020, y compareció ante el Comité Judicial del Senado por Zoom. Contó con el respaldo de la Asociación de Abogados Cubano-Americanos, que elogió su “temperamento y credenciales académicas” y señaló su “mentalidad y comportamiento legal”. Al elegir a Cannon, dijo el grupo a los legisladores, “aumenta la diversidad en el estrado y ayuda a nombrar a un gran candidato para el puesto”, reportó el The Washington Post.

En preguntas de seguimiento, los demócratas presionaron a Cannon sobre su historial como fiscal, su filosofía judicial y su membresía en la Sociedad Federalista, la organización conservadora que desempeñó un papel importante en asesorar a Trump sobre sus elecciones judiciales.

Cannon nació en Colombia, hija de una madre inmigrante cubana, y creció en Miami. Habló en su audiencia de confirmación sobre la influencia duradera de su madre, quien a los 7 años “tuvo que huir del régimen represivo de Castro en busca de libertad y seguridad”.

Lee también “Claro que me declararé no culpable”: Trump tras cargos sobre documentos clasificados