Nueva York.- Agentes del FBI entraron en la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Eric Adams, el jueves por la mañana, horas antes de la publicación prevista de documentos judiciales sobre los cargos penales en contra del demócrata.

Adams fue acusado por un jurado investigador de cargos penales que aún no se han revelado, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el asunto de forma pública.

Al amanecer del jueves se vio a agentes federales entrando en la residencia del alcalde en Manhattan, con varios vehículos marcados de las fuerzas federales de seguridad estacionados delante.

La fiscalía estadunidense en Manhattan declinó hacer comentarios sobre la investigación. Un abogado de Adams y un vocero del alcalde declinaron responder de inmediato a preguntas esta mañana.

Lee también Acusan de cargos federales al alcalde de NY, Eric Adams, reporta NYT

En un discurso grabado en su residencia oficial, Adams prometió hacer frente a cualquier cargo en su contra y afirmó que se le había convertido en un “objetivo” en un caso “basado en mentiras”.

"Lucharé contra esto con cada onza de mi fuerza y espíritu”, afirmó.

De momento no estaba claro qué leyes Adams está acusado de infringir o cuándo deberá comparecer ante la corte.

Investigan al alcalde de Nueva York

El acta de acusación, reportada primero por The New York Times, representa un revés impresionante para Adams, un excapitán de policía que ganó las elecciones hace casi tres años para convertirse en el segundo alcalde de raza negra de la ciudad más poblada del país, basándose en una plataforma en la que prometió un enfoque fundamentado en la ley y el orden para disminuir los delitos.

Durante gran parte del último año, Adams se ha enfrentado a un creciente peligro jurídico, con múltiples investigaciones federales sobre sus principales asesores. Sólo en las dos últimas semanas, los dirigentes que nombró para supervisar la mayor fuerza policial y el mayor sistema escolar del país han anunciado su renuncia.

Lee también El ejército israelí realiza "bombardeos de precisión" en Beirut

Se cree que los fiscales federales tienen varias líneas de investigación que afectan a Adams y sus principales asesores, parientes de esos colaboradores, recaudación de campaña y posible tráfico de influencias en los departamentos de policía y bomberos.

Adams es el primer alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York acusado durante su mandato. Si renuncia, sería sustituido por el defensor del pueblo, Jumaane Williams, que convocaría a elecciones especiales.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc