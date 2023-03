Adolescente asesina a dos oficiales en Canadá; Justin Trudeau lamenta los hechos en Twitter

Un joven de 16 años hirió a su madre con un arma de fuego y luego mató a dos policías antes de quitarse la vida en el oeste de Canadá la madrugada del jueves, dijeron las autoridades a The Associated Press.

Un oficial de policía y un alto funcionario del gobierno dijeron que el sospechoso disparó e hirió a su madre en Edmonton, Alberta. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque ninguno de ellos estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Anteriormente, el jefe de policía de Edmonton, Dale McFee, declaró que los dos oficiales recibieron disparos mortales cuando llegaron a un edificio de apartamentos en una llamada de disputa doméstica alrededor de las 12:47 a.m. Dijo que no había indicios de que los oficiales pudieran devolver el fuego.

McFee narró que otros oficiales enviados al apartamento encontraron al joven muerto por una herida de bala autoinfligida. Había dicho que el tirador y la mujer estaban emparentados sin decir cómo ni dar la edad del sospechoso.

El jefe dijo que la mujer estaba en una condición potencialmente mortal cuando fue llevada a un hospital, pero luego fue catalogada en condición grave, pero estable.

McFee identificó a los oficiales fallecidos como Travis Jordan, de 35 años, que había estado en la fuerza de Edmonton durante ocho años y medio, y Brett Ryan, de 30 años, oficial durante cinco años y medio.

“No puedo expresar lo devastados que estamos con su pérdida”, dijo McFee.

Ryan está siendo recordado como un pilar de la comunidad y árbitro de hockey de la liga juvenil desde hace mucho tiempo.

Darcy Carter, de la Asociación de Hockey Menor de Spruce Grove, dijo que el oficial y su esposa esperaban un hijo.

Ryan fue paramédico antes de convertirse en oficial de policía y le apasionaba su trabajo en la policía, dijo Carter. “Eso es algo que nunca olvidaré… simplemente su rostro se iluminaba cuando hablaba de su trabajo”.

Jordan fue recordado por su amabilidad.

Jessica Shmigelsky dijo que conducía al trabajo después de una fuerte nevada de primavera en 2020 y Jordan la detuvo porque su cepillo de nieve no funcionaba. Pero en lugar de darle una multa, la ayudó.

“Hizo su trabajo, e hizo más de lo que realmente implicaba su trabajo”, dijo Shmigelsky.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tuiteó sus condolencias y apoyo a los seres queridos y colegas de los oficiales.

“Todos los días, los oficiales de policía se ponen en peligro para mantener a las personas seguras. La noticia de que dos policías de Edmonton han muerto en el cumplimiento de su deber nos recuerda esa realidad”, escribió Trudeau.

