Más Información

Trump ordena bloquear todos los petroleros en Venezuela; acusa financiamiento al narcotráfico

Trump ordena bloquear todos los petroleros en Venezuela; acusa financiamiento al narcotráfico

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Las reacciones de Jacqueline "La Maga" Ovalle, tras ganar el Premio Marta de la FIFA: Representa la calidad de México

Las reacciones de Jacqueline "La Maga" Ovalle, tras ganar el Premio Marta de la FIFA: Representa la calidad de México

Entrenador mundialista pide no comprar boletos para la Copa del Mundo de 2026: "No te endeudes ni endeudes a tu familia"

Entrenador mundialista pide no comprar boletos para la Copa del Mundo de 2026: "No te endeudes ni endeudes a tu familia"

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

La mañana del martes 16 de diciembre de 2025 se registró la de transporte de agua potable sobre la vialidad de Periférico Canal de San Juan, en la colonia Unidad Vicente Guerrero, .

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba por la zona cuando, por causas aún no determinadas, sufrió la volcadura y quedó recostada sobre su costado derecho, a la altura del cruce con el , avenida Luis Méndez.

Autoridades informaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni atrapadas, y que tampoco se reportaron afectaciones a establecimientos ubicados en las inmediaciones del lugar.

Al sitio acudieron patrullas del sector, personal de Tránsito y equipos de emergencia, entre ellos elementos del cuerpo de vulcanos, así como una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron atención inmediata.

Lee también:

El personal médico realizó la valoración del operador de la pipa, a quien se le diagnosticó como policontundido, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Personal operativo informó que desde su arribo se iniciaron las labores correspondientes para asegurar la zona y descartar cualquier situación de riesgo, confirmando que no existía peligro para la población.

Asimismo, se indicó que una grúa se dirigía al lugar para realizar las maniobras necesarias para la incorporación y posterior retiro de la pipa siniestrada.

Las labores de los servicios de emergencia continuaron en el punto del incidente, mientras personal de Tránsito realizó cortes y desvíos a la circulación para facilitar los trabajos y evitar nuevos percances.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]