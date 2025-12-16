La mañana del martes 16 de diciembre de 2025 se registró la volcadura de una pipa de transporte de agua potable sobre la vialidad de Periférico Canal de San Juan, en la colonia Unidad Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba por la zona cuando, por causas aún no determinadas, sufrió la volcadura y quedó recostada sobre su costado derecho, a la altura del cruce con el Eje 6 Sur, avenida Luis Méndez.

Autoridades informaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni atrapadas, y que tampoco se reportaron afectaciones a establecimientos ubicados en las inmediaciones del lugar.

Al sitio acudieron patrullas del sector, personal de Tránsito y equipos de emergencia, entre ellos elementos del cuerpo de vulcanos, así como una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes brindaron atención inmediata.

El personal médico realizó la valoración del operador de la pipa, a quien se le diagnosticó como policontundido, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Personal operativo informó que desde su arribo se iniciaron las labores correspondientes para asegurar la zona y descartar cualquier situación de riesgo, confirmando que no existía peligro para la población.

Asimismo, se indicó que una grúa se dirigía al lugar para realizar las maniobras necesarias para la incorporación y posterior retiro de la pipa siniestrada.

Las labores de los servicios de emergencia continuaron en el punto del incidente, mientras personal de Tránsito realizó cortes y desvíos a la circulación para facilitar los trabajos y evitar nuevos percances.

