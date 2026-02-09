La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Rafael “N” y David “N” por su probable participación en el delito de homicidio, señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Malportados”, con presencia en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2026 en la colonia Barrio Guadalupe, en Iztapalapa, donde los imputados habrían llegado a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y posteriormente se registró una agresión con arma de fuego contra dos personas, quienes perdieron la vida.

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y, más tarde, localizaron y detuvieron a los probables responsables en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la misma demarcación.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia y dictámenes periciales, con los que se obtuvo la vinculación a proceso de ambos imputados. La autoridad judicial determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Como parte de la indagatoria, la Fiscalía capitalina identificó que Rafael “N” cuenta con dos investigaciones adicionales abiertas por el delito de homicidio, mientras que David “N” tiene otra carpeta de investigación por el mismo ilícito. Por estos casos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Ambos imputados permanecen sujetos a proceso penal en espera de las determinaciones de la autoridad judicial correspondiente.

La FGJCDMX informó que continuará fortaleciendo las investigaciones para esclarecer los homicidios cometidos en la capital y llevar ante la justicia a los probables responsables, en atención a las víctimas y sus familiares.

En cumplimiento del principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en el proceso serán consideradas inocentes y tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

