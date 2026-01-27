El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Pablo Vázquez Camacho, anunció la captura de dos sujetos ligados a la banda de Los Malportados, grupo delictivo generador de violencia dedicado a la venta y distribución de droga que opera en las zonas poniente y oriente, tras un cerco virtual de sus elementos en calles de la alcaldía Iztapalapa.

El secretario señaló, en su cuenta de X, que esta captura se logró tras atender un reporte vecinal por disparos de arma de fuego en la calle La Mora y José Clemente Orozco de la colonia Barrio de Guadalupe.

En ese sitio dos personas identificadas como Carlos Alberto “N”, de 48 años, y Dervin Jair “N”, de 30, perdieron la vida. Este último tenía antecedentes penales por el delito de privación ilegal de la libertad.

Gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del C2 Oriente se logró ubicar y detener a Rafael “N” y David “N” señalados como los presuntos homicidas.

Al ser revisados por los elementos policiacos se les encontró un arma corta con cartuchos útiles, un chaleco balístico, una motocicleta y un teléfono celular.