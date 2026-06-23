La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de una mujer identificada como Jenny “N”, señalada como probable responsable del delito de extorsión agravada en contra de un comerciante de 69 años, luego de una investigación en la que se detectaron movimientos financieros relacionados con el presunto cobro de dinero bajo amenazas.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se remontan al 3 de mayo de 2024, cuando dos sujetos que portaban chalecos presuntamente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ingresaron a un establecimiento ubicado en la alcaldía Tláhuac.

Los individuos habrían amagado al comerciante con un arma de fuego, lo despojaron de 42 mil pesos en efectivo y posteriormente lo ataron de pies y manos a una silla.

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Tras la agresión, los sujetos habrían utilizado el teléfono celular de la víctima para comunicarse con una persona que dijo pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien presuntamente exigió un pago de 500 mil pesos a cambio de no atentar contra el comerciante ni su familia.

Al no contar con la cantidad solicitada, la víctima recibió instrucciones para realizar depósitos parciales a una cuenta bancaria. Luego de que los agresores abandonaron el lugar, el comerciante logró liberarse y efectuó diversas transferencias conforme a las indicaciones recibidas.

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La Fiscalía capitalina informó que, mediante el análisis de operaciones financieras y otras diligencias, se identificó una cuenta bancaria presuntamente relacionada con los hechos, a nombre de Jenny “N”, lo que permitió solicitar y obtener una orden de aprehensión.

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron labores de inteligencia y seguimiento técnico para ubicar a la imputada, quien fue localizada y detenida el pasado 19 de junio en la alcaldía Iztapalapa.

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Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público presentó los datos de prueba obtenidos durante la investigación, por lo que un juez de control determinó vincular a proceso a Jenny “N” por el delito de extorsión agravada.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar y localizar a otros posibles participantes en la agresión y en la red de extorsión.

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