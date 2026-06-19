Cuautitlán Izcalli, Méx.- Jorge Luis “N” y Julián Oliver “N”, fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para ser investigados por la muerte del Policía de Investigación, Víctor Manuel Lugo, ocurrida el pasado 11 de junio.

La medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria, fueron fijados por el juez. Y en caso de ser encontrados responsables podrían alcanzar una condena de 70 años de prisión, precisó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Cuando el agente de la FGJEM desarrollaba una diligencia, en el fraccionamiento Hacienda del Parque, fue atacado con una arma de fuego por un sujeto de iniciales A.I.A.M, quien era investigado por el delito de feminicidio y que estaba acompañado de los hoy vinculados a proceso.

Víctor Manuel Lugo llegó en compañía de una femenina y de otros elementos de la Fiscalía mexiquense y al ser agredidos, el agente sacó su arma de cargo y aplicó el legítimo uso de la fuerza para repeler la agresión y abatió al sujeto, protegiendo a sus compañeros.

Leer también Cae “El Virus”, presunto líder criminal ligado a violencia en Azcapotzalco; fue localizado en un centro recreativo en Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo

De acuerdo con la FGJEM, los otros agentes que estaban en el lugar de los hechos, logran asegurar a Jorge Luis “N” y a Julián Oliver “N”.

[Publicidad]

La Fiscalía mexiquense indicó que como parte de las acciones de investigación, solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión, la cual fue concedida por la posible participación de estos sujetos en el delito de homicidio.

Tras su captura, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, instancia que determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio y tentativa de homicidio en contra de servidores públicos pertenecientes a instituciones de procuración de justicia.

“La Fiscalía Edoméx reconoce el valor y entrega de V.M.L.S, quien murió en cumplimiento de su deber y quien, con su acción, evitó que más civiles o compañeros resultaran lesionados, por lo que integrantes de esta Institución le rindieron homenaje y acompañaron a su familia durante los actos funerarios. Su entrega siempre será un ejemplo para nosotros”, puntualizó la FGJEM.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr