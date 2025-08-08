Regina, la mujer que habría arrollado al menor Emiliano y su padre en calles de la alcaldía Gustavo. A. Madero, fue vinculada a proceso por el delito de lesiones culposas por tránsito vehicular.

Un juez de control encontró elementos suficientes para vincular a la conductora de 18 años de edad que es señalada por haber arrollado al padre e hijo, el pasado 3 de agosto en la colonia Residencial Zacatenco.

En la audiencia inicial, el juez de control le impuso a la mujer las medidas cautelares de depositar una garantía económica, entregar su pasaporte, presentarse ante la autoridad cada 15 días y la prohibición para salir del país sin autorización.

Tampoco podrá acercarse o comunicarse con los padres de la víctima y le fue suspendida su licencia de conducir.

Sin embargo, Regina podrá llevar su proceso en libertad.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, confirmó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Familiares de Emiliano exigen justicia

Familiares de Emiliano exigen justicia toda vez que el niño perdió una pierna y un testículo, además de estar muy grave en el hospital. (Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL)

A las afueras de los juzgados donde se llevó a cabo la audiencia inicial, familiares de Emiliano se manifestaron para exigir justicia para el menor de edad, quien se encuentra hospitalizado, con varias heridas de gravedad y luego de sufrir amputación de pierna.

El incidente ocurrió el pasado domingo 3 de agosto, cuando Emiliano y su padre, Alfredo, caminaban sobre la avenida Tecomán y Moyo Combo, en la colonia Residencial Zacatenco. De acuerdo con testigos, una mujer que conducía un vehículo los embistió, provocando lesiones graves al menor.

Sonia, tía de Emiliano, relató que tras el accidente, el niño fue trasladado de urgencia a un hospital, donde médicos determinaron amputarle una pierna. Actualmente, permanece en terapia intensiva bajo observación.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados orales de la avenida Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc.

