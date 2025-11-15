Más Información

Naucalpan, Mex.- Rubén Arenzana, conocido como en las redes sociales, fue detenido el pasado viernes por policías municipales luego de presuntamente interferir en una .

El influencer comenzó a grabar la manera en la que fue subido a una patrulla de la , mientras un oficial le decía que debía comprobarle que estaba robando, ya que el joven los había acusado de corrupción.

El video se viralizó en redes sociales y Ru Abogado después publicó un video en su cuenta de X con el Comisario de Naucalpan, Carlos Quezada, en el cual dijo que pudo percibir que la corporación tiene otra imagen, otro sentido y otra forma de operar.

“Me da mucho gusto conocerlo y compartir expresiones que van a derivar en un beneficio inmediato a las familias de Naucalpan”, expuso Rubén Arenzana.

También dijo estar agradecido por platicar con el funcionario municipal “escuchando al ciudadano y que junta su juntos vamos a construir el México que tanto queremos y necesitamos “.

Por su parte, Quezada explicó que hay una nueva estrategia y aprovecho para informar que se implementará un nuevo modelo de policía de proximidad para más cerca de los habitantes.

