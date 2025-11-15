Más Información
Naucalpan, Mex.- Rubén Arenzana, conocido como “Ru Abogado” en las redes sociales, fue detenido el pasado viernes por policías municipales luego de presuntamente interferir en una acción policial.
El influencer comenzó a grabar la manera en la que fue subido a una patrulla de la Guardia Municipal, mientras un oficial le decía que debía comprobarle que estaba robando, ya que el joven los había acusado de corrupción.
El video se viralizó en redes sociales y Ru Abogado después publicó un video en su cuenta de X con el Comisario de Naucalpan, Carlos Quezada, en el cual dijo que pudo percibir que la corporación tiene otra imagen, otro sentido y otra forma de operar.
“Me da mucho gusto conocerlo y compartir expresiones que van a derivar en un beneficio inmediato a las familias de Naucalpan”, expuso Rubén Arenzana.
También dijo estar agradecido por platicar con el funcionario municipal “escuchando al ciudadano y que junta su juntos vamos a construir el México que tanto queremos y necesitamos “.
Por su parte, Quezada explicó que hay una nueva estrategia y aprovecho para informar que se implementará un nuevo modelo de policía de proximidad para más cerca de los habitantes.
dmrr/cr
