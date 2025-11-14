Más Información

Ecatepec, Mex.- El noveno curso de inició en el municipio de para capacitar a este sector de la población, en esta ocasión, para el manejo de grúas.

El esquema ya suma alrededor de como conductoras de unidades de transporte público y en el inicio de este nuevo curso estuvieron presentes la presidenta de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss y el Secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

“Las mujeres hoy estamos encabezando todos los esfuerzos. Ya no hay rincón, ya no hay espacio privativo solamente de los hombres. Hoy todos los espacios de la vida pública, privada, académica, de todo el espacio público, lo ocupamos las mujeres y con grandes capacidades, en muchos de los casos con más capacidades y con más herramientas sensitivas y emocionales”, dijo Cisneros Coss.

La capacitación a la que dio apertura la alcaldesa de Ecatepec, está enfocado al manejo de grúas y las unidades necesarias para ello, fueron prestadas por la empresa Central de Grúas y Resguardos Mexicanos, que encabeza Edith Orozco Gómez.

“Las mujeres sí sabemos gobernar pero también manejar y trabajar en todos los espacios habidos y por haber”, mencionó Azucena Cisneros Coss.

El curso es impartido por la Secretaría de Movilidad estatal, en coordinación con empresas transportistas de la región y de acuerdo a Daniel Sibaja, uno de los objetivos es que el sector femenino pueda incorporarse al mercado laboral y tengan un ingreso extra.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

“El tiempo de las mujeres se debe reflejar en muchos de los sectores, además de que está comprobado que las conductoras provocan que las pasajeras se sientan más seguras y menos acosadas, además de que manejan mejor y cuidan más las unidades”, refirió Sibaja.

Alejandra Agreda Ávalos, participa en el curso que tendrá una duración de 20 días, donde aprenderá a conducir una grúa y enganchar hasta dos vehículos simultáneamente y dijo que “las mujeres somos capaces de lograr todo porque yo me metí al de autobuses y lo logré, los manejé muy bien y ahora voy por la grúa. Y todas podemos, todo se puede queriendo, yo no sabía manejar nada y ahora sé manejar todo, porque he aprendido en los cursos”.

