Cuautitlán Izcalli, Méx.— Habitantes de la colonia La Presita se niegan a la construcción de un colector, obra que de acuerdo con el gobierno municipal ayudaría a desfogar el agua de la presa de El Ángulo hacia el Emisor Poniente y con ello evitar más inundaciones.

El argumento de un grupo de vecinos de La Presita, se basa en que serían perjudicados con inundaciones y con cierres de calles en tanto se concluye con el proyecto hidráulico que se ejecutará a cargo de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM).

En una reunión con los colonos, el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli explicó que el organismo Operagua colabora con estudios de la zona para que se puede determinar por dónde cruzaría el colector. Sin embargo, insistieron en manifestar su oposición a la obra.

Sandra, quien es vecina de La Presita y se presentó como ama de casa, comentó no estar de acuerdo puesto que “ya fuimos engañados con las obras del Túnel Emisor. Dijeron que iban a entubar y huele mal. Tampoco pavimentaron”.

Janete indicó que en temporada de lluvias, con los desfogues de la presa, el agua sube más de un metro en algunas casas y también pierden cosas materiales sin que nadie les ayude. Y si se hace el colector, dijo, habrá calles por donde no podrán pasar ni sacar sus vehículos, así como negocios afectados.

“Dicen que somos cerrados y sí lo somos porque defendemos nuestro patrimonio”, expuso la habitante de la colonia La Presita.

Luis Fernando Vázquez, director del área de Democracia Participativa del gobierno de Cuautitlán Izcalli, mencionó que reconocen la existencia de un sentimiento de abandono y puntualizó que la etapa actual obedece únicamente a estudios previos para poder trazar una ruta del colector Quetzal, con la finalidad de no afectar a la población.

“Tal es el abandono y muchos decimos que hay un cúmulo de vicios y malas costumbres, que hoy, en una presa, que de origen es de riego y que fueron acortando en el contorno que son tierras de cultivo, hoy hay empresas y casas habitaciones. Eso no surgió en enero, eso lleva décadas”, expuso el funcionario.

Vázquez explicó a los colonos que la única solución para la presa es el colector para que ayude a desfogar directo al Emisor, en una obra hidráulica que será independiente y que ayudará a que tampoco existan anegaciones en La Presita.

“Si no empezamos a desfogar oportunamente la presa se nos puede vencer la cortina y ahí seríamos tragedia nacional y ahí no solo afectamos a las comunidades de siempre sino que sí o sí, La Presita y Bacardí terminarían afectadas”, señaló.