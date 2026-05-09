Más Información
Ajustes al calendario escolar debe respetar derechos de alumnos y docentes: SNTE; propone adelantar inicio de ciclo 2026-2027
PRI condena "represión" a campesinos en Zacatecas; "valientes deberían ser para detener a los narcopolíticos de su partido"
Vecinos de la calle donde la tarde de este sábado cayó una antena de radiocomunicación, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuestionaron cuando será retirada.
"Ahora la duda es ¿quién la va quitar? ¿Cuánto se van a tardar? Porque nos afecta tener aquí todo cerrado", dijo un vecino y trabajador de una tienda de abarrotes en la calle donde se venció la torre.
El vendedor recordó que escuchó un golpe y al salir a la calle vio la estructura metálica que había caído.
Lee también Entre aplausos y porras, familia y amigos despiden a Fanny, mujer trans asesinada en Edomex; exigen esclarecer el caso
"Fue un estruendo muy fuerte, salimos a ver qué era y pues fue la antena, y había mucho polvo que salía de allí donde quedó recargada en la casa de en frente".
Tras el colapso de la antena, en la calle Martha, esquina Noé, colonia Tepeyac, no hubo personas lesionadas, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina (SGIRPC).
Asimismo, personal de SGIRPC realizó la evacuación de diez personas como medida de prevención ante la caída de la torre.
Lee también Encapuchados balean a varias personas en Tepito; reportan al menos dos muertos y dos heridos
El vecino de la zona informó que la torre de radiocomunicación fue instalada hace aproximadamente 20 años y anteriormente no se había reportado algún incidente con ella o el predio donde estaba levantada.
De acuerdo con la SGIRPC el colapso provocó daños en un baño y en la barda perimetral de la azotea de dos casas frente al predio donde está instalada la antena.
Detienen a dos implicados en desvío de más de 348 millones de pesos; recursos provenían presuntamente de empresas factureras
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]