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Vecinos de la calle donde la tarde de este sábado , en la , cuestionaron cuando será retirada.

"Ahora la duda es ¿quién la va quitar? ¿Cuánto se van a tardar? Porque nos afecta tener aquí todo cerrado", dijo un vecino y trabajador de una tienda de abarrotes en la calle donde se venció la torre.

El vendedor recordó que escuchó un golpe y al salir a la calle vio la que había caído.

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Una antena de telecomunicaciones instalada dentro de una casa cayó en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
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"Fue un estruendo muy fuerte, salimos a ver qué era y pues fue la antena, y había mucho polvo que salía de allí donde quedó recargada en la casa de en frente".

Tras el colapso de la antena, en la calle Martha, esquina Noé, colonia Tepeyac, no hubo personas lesionadas, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina (SGIRPC).

Asimismo, personal de SGIRPC realizó la evacuación de diez personas como medida de prevención ante la caída de la torre.

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La caída dejó daños en al menos dos inmuebles de la colonia Guadalupe Tepeyac. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL
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El vecino de la zona informó que la torre de radiocomunicación fue instalada hace aproximadamente 20 años y anteriormente no se había reportado algún incidente con ella o el predio donde estaba levantada.

De acuerdo con la SGIRPC el colapso provocó daños en un baño y en la barda perimetral de la azotea de dos casas frente al predio donde está instalada la antena.

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jecg/cr

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