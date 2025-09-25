Vecinas y vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, avalaron en una asamblea informativa el proyecto para la construcción de la primera Utopía en la demarcación,

Al encabezar la asamblea informativa para dar a conocer en qué consiste el proyecto que tendrá más de 11 mil metros cuadrados, Carlos Mackinlay, director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), explicó que en octubre del año pasado, habitantes de esa colonia se acercaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para solicitarle la construcción de una Utopía.

Detalló que hubo negociaciones con Banorte -dueña del predio- tras las cuales, la institución financiera aceptó que de los 11 mil 600 metros cuadrados del terreno, cinco mil 300 metros queden en manos del Gobierno de la Ciudad de México para la construcción de dicha Utopía.

En tanto que los seis mil 300 restantes se destinarán a la construcción de 350 viviendas a través de la Norma 26.

En el evento para dar a conocer los resultados estuvieron Miriam Trujillo, Directora General de Participación Ciudadana, en representación de la alcaldesa de Iztacalco, María de Lourdes Paz Reyes; Armando Linares, director de Desarrollo Urbano y Licencias, y Yael Saavedra, director de Desarrollo y Fomento Económico; de la Secretaría de Obras y Servicios asistió Walter Martínez, coordinador de Planeación de Proyectos Estratégicos; de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, Juan Carlos Vázquez, subdirector de Análisis Geoestadístico, y de Servimet, Javier García, director de Proyectos.

