Un grupo aproximado de 30 vecinos de las colonias Colinas del Sur y Olvidar del Conde realizó un bloqueo vial en inmediaciones de la avenida Santa Lucía, a la altura de la Secundaria 111, con dirección al Periférico de Santa Fe, para manifestarse en contra de la construcción de la Línea 5 del Cablebús.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta se debió a la falta de información y consulta previa sobre el proyecto. Los vecinos exigieron a la Jefa de Gobierno claridad y transparencia, así como la presentación de estudios de movilidad y de impacto ambiental y urbano, al señalar que no fueron tomados en cuenta antes de la planeación de la obra.

Autoridades de la alcaldía arribaron al sitio y entablaron un diálogo con los inconformes. Tras aproximadamente una hora de bloqueo, los manifestantes decidieron retirarse de manera voluntaria, liberando la vialidad y restableciendo la circulación en la zona.

No se reportaron incidentes mayores durante la movilización.

