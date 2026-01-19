Una pipa particular dedicada al transporte de agua perdió el control y se impactó contra el letrero y la barda de contención de un desnivel en la calle Lucas Alamán, número 29, esquina con Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto el operador de la unidad quedó prensado en la cabina, mientras la pipa obstruía los carriles centrales de la vialidad baja, lo que generó afectaciones a la circulación. Al lugar acudieron patrullas de sector, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, una ambulancia del ERUM y una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc.

Elementos de vulcanos realizaron las maniobras necesarias para liberar al operador, un hombre de aproximadamente 32 años de edad. Posteriormente, personal médico llevó a cabo la valoración correspondiente, diagnosticándolo como lesionado, sin requerir traslado hospitalario hasta el momento.

Personal de campo solicitó el apoyo de una grúa para el retiro de la pipa siniestrada.

