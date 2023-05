La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay fecha para reabrir el tramo cerrado de la Línea 1 del Metro de Pantitlán a Salto del Agua, pues se están haciendo pruebas al sistema CBTC de vías y trenes, “pero vamos bien”.

Explicó que todos los días trabajan con el consorcio de empresas para poder rehabilitar 100% de este tramo y se supervisa el correcto funcionamiento del sistema CBTC, que es usado por trenes y metros modernos.

“Entonces, están haciendo adecuaciones. Es un sistema donde los trenes tienen que estar al punto, la vía tiene que estar al punto y después ambos tienen que estar al punto para que no haya ningún problema; se está en este momento en ese proceso de que esté muy bien ese sistema CBTC, y hasta que no se tenga la seguridad de operación, no podríamos abrirlo”, precisó.

Ante esto, se le preguntó si entonces no hay una fecha exacta para la reapertura y contestó: “No tenemos la fecha exacta, pero vamos bien”.

El director del Metro, Guillermo Calderón, había señalado que a finales de mayo estaría la reapertura del tramo, la cual estaba prevista originalmente para el mes de febrero.