Usuarios de Ecobici denunciaron que a diario padecen fallas en bicicletas y cicloestaciones, lo que deteriora el servicio, mismo que será renovado por la empresa 5M2, S.A. de C.V., que actualmente opera el sistema en sociedad con BKT Bicipública, S.A. de C.V., pues ganó la licitación pública que lanzó la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, usuarios del sistema público de bicicletas coincidieron en que uno de los principales pendientes es mejorar el mantenimiento de las unidades, particularmente en elementos como frenos, cadenas, cambios y llantas, aunado a que en determinados horarios y zonas —sobre todo céntricas— conseguir una bicicleta se convierte en un problema por la saturación del servicio.

Omar, quien lleva un año utilizando Ecobici, expuso que algunas bicicletas tienen desperfectos que representan un riesgo. Entre estos mencionó los frenos, las llantas y, principalmente, el sistema de cambios y el piñón.

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Explicó que en algunas bicicletas el sistema de cambios funciona correctamente, pero en otras, aun cuando intenta realizar el cambio, el pedal continúa demasiado suelto y la cadena parece estar larga, lo que dificulta avanzar con normalidad.

Óscar, quien estaba listo para iniciar su viaje en Buenavista, apuntó que hay otro problema con las bicicletas inservibles que permanecen en las estaciones. Y es que, dijo, en dicho espacio se permite señalar que una unidad está averiada para que posteriormente sea revisada y retirada para su reparación; sin embargo, cuestionó si esas unidades son retiradas y reparadas oportunamente.

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Fabián, quien se encontraba en la cicloestación ubicada a un lado de Reforma 222, relató que uno de los principales problemas es la disponibilidad de bicicletas en determinados horarios, pues contó que cuando termina su jornada laboral, alrededor de las 18:00 o 19:00 horas, suele encontrar estaciones sin unidades.

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Mencionó que en zonas como Chapultepec ha encontrado estaciones con muy pocas bicicletas disponibles. Por ello, consideró que antes de pensar únicamente en instalar nuevas estaciones, debe revisarse cómo se distribuyen actualmente las unidades.

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Usuarios de Ecobici coincidieron en que se necesita mejorar las bicicletas, pues las fallas son recurrentes. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/EL UNIVERSA

“Tendría que haber bici siempre y justamente que haya más a esas horas (...) Más que instalar más estaciones, sería a lo mejor recalibrar todas las que están en el servicio”, planteó el usuario.

También señaló la ausencia de un elemento que anteriormente formaba parte de las bicicletas: la campana: “Ya ninguna tiene campana, al principio sí todas tenían”.

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A lo anterior sumó problemas en las cadenas, ya que recordó que le ha tocado utilizar bicicletas en las que, pese a pedalear, la unidad no avanza adecuadamente, por lo que debe detenerse y cambiarla.

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