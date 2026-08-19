La Secretaría de Movilidad (Semovi) determinó otorgar el contrato para operar, renovar y ampliar el sistema Ecobici a la empresa 5M2, S.A. de C.V. hasta 2036, firma que repetirá, pues actualmente opera el servicio junto con su socia BKT Bicipública.

De acuerdo con la dependencia, la sociedad mercantil acreditó que su propuesta cumplió con la totalidad de los requisitos, especificaciones técnicas, condiciones y demás elementos establecidos en las bases de la licitación, por lo que se dio por concluido el procedimiento de contratación.

Sin embargo, no precisó monto económico el cual, según las bases, estaba entre los 978 millones 317 mil 477.47 pesos, a los 2 mil 445 millones 793 mil 693.67 pesos. Ambas cifras con el IVA incluido.

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Las bases de la licitación exponen que el contrato tendrá una vigencia de 10 años, a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de julio de 2036, mientras que la prestación del servicio comenzará el 1 de septiembre de 2026.

Entre los compromisos es crecer el sistema a 15 mil bicicletas y mil 111 cicloestaciones. La empresa 5M2 podrá explotar hasta mil 711 espacios publicitarios, de los cuales hasta 600 serán MUPIs instalados fuera de estaciones.

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EL UNIVERSAL publicó en agosto de 2024 que la Semovi penalizó con más de 12 millones de pesos al consorcio 5M2 y BKT Bicipública por el retraso en la renovación y ampliación del sistema Ecobici.

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