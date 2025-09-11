Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este jueves retrasos significativos en las Líneas 3 y B, con trenes que permanecían detenidos durante varios minutos en distintas estaciones.

A través de X, pasajeros de la Línea 3 expresaron su inconformidad: “¿Habrá un día que el Metro Línea 3 no se quede parado?”, escribió un usuario; otro dijo: “Siempre es lo mismo, no hay afluencia y se ponen a hacer base antes de llegar a estaciones donde ya hay retraso”.

Ante las críticas, la cuenta oficial del Metro respondió en la misma plataforma: “Buen día. Al momento la Línea 3 no presenta averías, hay afluencia de la hora. Se agiliza la circulación de los trenes”.

En la Línea B, otros denunciaron: “Línea B super lenta y va haciendo base en cada estación... La afluencia la generan ustedes” dijo un usuario, otro comentó: “No importa que no haya llovido, que casi no haya gente y están vacías las estaciones, a fuerzas la línea B tiene que ir lenta para saturar la línea de gente”.

