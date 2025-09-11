Más Información
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, no cuenta con seguro vigente; venció en junio
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este jueves retrasos significativos en las Líneas 3 y B, con trenes que permanecían detenidos durante varios minutos en distintas estaciones.
A través de X, pasajeros de la Línea 3 expresaron su inconformidad: “¿Habrá un día que el Metro Línea 3 no se quede parado?”, escribió un usuario; otro dijo: “Siempre es lo mismo, no hay afluencia y se ponen a hacer base antes de llegar a estaciones donde ya hay retraso”.
Lee también Metro firma convenio para mejorar salud mental entre usuarios; buscan prevenir el suicidio y adicciones
Ante las críticas, la cuenta oficial del Metro respondió en la misma plataforma: “Buen día. Al momento la Línea 3 no presenta averías, hay afluencia de la hora. Se agiliza la circulación de los trenes”.
En la Línea B, otros denunciaron: “Línea B super lenta y va haciendo base en cada estación... La afluencia la generan ustedes” dijo un usuario, otro comentó: “No importa que no haya llovido, que casi no haya gente y están vacías las estaciones, a fuerzas la línea B tiene que ir lenta para saturar la línea de gente”.
LL