Toluca, Méx. El Trolebús elevado Santa Martha-Chalco promete traer diversos beneficios para la población de la zona oriente del Valle de México, así como del Estado de México y la Ciudad de México, debido a que la obra de movilidad interconectará los municipios de Valle de Chalco, Chalco, Los Reyes La Paz y las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, con lo cual se agilizará la movilidad de 3 millones de habitantes del oriente de la entidad.

El nuevo servicio de movilidad disminuirá el tiempo de traslado de los usuarios de 2 horas a tan solo 35 minutos, a través de una ruta directa y a 45 minutos con paradas intermedias.

Se estima que, en su etapa inicial, el Trolebús elevado beneficie a alrededor de 120 mil usuarios diarios, cifra que se espera aumente a 230 mil en su etapa de maduración.

Longitud del Trolebús elevado

La longitud total de la línea será de 18.5 kilómetros, de los cuales 5.7 kilómetros son de viaducto elevado y 11.8 kilómetros a nivel de superficie.

Serán 15 estaciones la que integrarán al Trolebús elevado, mismas que estarán distribuidas de la siguiente manera:

1 será la terminal en Iztapalapa.

2 en Los Reyes La Paz.

6 en Valle de Chalco.

6 en Chalco, incluida una terminal.

Por toda la línea transitarán 120 trolebuses que darán servicio a más de 120 mil usuarios diariamente. Además, permitirá la multi conexión con otros servicios de transporte público, como con la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y con la Línea 2 del Cablebús.

¿Qué estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha serán inauguradas?

De acuerdo a lo difundido por la Secretaría de Movilidad del Estado a través de sus redes sociales el Trolebús elevado Santa Martha-Chalco contará con dos terminales y 13 estaciones; sin embargo, la apertura no será total, ya que algunas paradas no operarán inicialmente debido a que aún no están terminadas y otras se ven afectadas por obras hidráulicas, por lo que no podrán dar servicio.

En consecuencia, las estaciones que se inaugurarán serán las siguientes:

Santa Marta.

Parque de la Mujer.

Cuauhtémoc.

Puente Rojo.

Puente Blanco.

Parque Tejones.

Unión de Guadalupe.

José María Martínez.

Amalinalco.

Chalco.

Mientras que las estaciones de la primera etapa del trolebús elevado Santa Martha-Chalco que permanecerán cerradas son:

Teotongo.

La Virgen.

Xico.

La Covadonga (Vicente Guerrero).

Ejidal (Chalco centro).

Cabe recordar que en un inicio se estipuló que la fecha de inauguración de esta nueva línea del Trolebús sería el 27 de abril, pero aún faltan afinar diversos detalles de este proyecto de movilidad.

