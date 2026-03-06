El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) celebra este viernes 75 años de la implementación del sistema de Trolebús en la Ciudad de México, que cuenta con 539 unidades cómodas y eficientes.

De lunes a viernes, el Sistema de Trolebús contabiliza un promedio diario de 360 mil viajes.

Con el inicio de operación de la Línea 11, primera línea metropolitana de transporte que va de Santa Marta en Iztapalapa al municipio mexiquense de Chalco y la puesta en marcha de la Línea 13 de Constitución de 1917 a Mixcoac en 2025, este sistema está conformada por 894 parabuses y estaciones para las personas usuarias.

Su cobertura abarca las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, así como los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias, Valle de Chalco Solidaridad y La Paz y registró más de 152 millones de viajes el último año.

Al momento, el gobierno capitalino se encuentra trabajando en la construcción de la línea 14 que irá del CETRAM Huipulco al Metro Universidad.

