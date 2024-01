El Jefe de Gobierno, Martí Batres, reprobó la “actitud política oportunista” de parte de la oposición por la caída de una dovela del Tren Interurbano ocurrida este martes, pues advirtió que en lugar de ir a ayudar a la gente “parecen zopilotes”.

“Veo aquí el oportunismo de estas personas. Es francamente criticable, condenable, digo que parecen zopilotes. En lugar de que digan en qué ayudamos, en qué ayudamos a la gente, en qué ayudamos frente a una situación que se ha presentado”, señaló.

En conferencia de prensa, el mandatario precisó: “si nosotros actuáramos -ya no digamos con esa actitud política oportunista, carroñera, si actuáramos, ya no digamos con eso-, sino simplemente hasta burocráticamente, no atenderíamos muchos de los temas que ocurren, pero nosotros hemos ido a atender temas que corresponden a las propias alcaldías”.

Asimismo, el mandatario se pronunció respecto a la denuncia que presentarán la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón y el precandidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, ante la FGJ-CDMX, por estos hechos.

“¿Con qué cara van a la fiscalía? Que van a la fiscalía, los personajes de la oposición. ¿Con qué cara? Ayer mismo la fiscalía extendió una denuncia contra otro personaje, otro más, relacionado con el tema de la corrupción inmobiliaria”, señaló.

