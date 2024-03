Maricruz “N”, una mujer policía que estuvo comisionada a resguardar la integridad de las mujeres en la marcha del 8M, al regresar a su destacamento -ese mismo día- fue violentada por uno de sus compañeros; la oficial dijo que ya estaba “cansada” de denunciar los acosos que vivía dentro de la corporación a sus superiores y como nunca le hacían caso argumentando que era “normal” los piropos, palabras impropias y “arrimones” de sus compañeros, decidió denunciar los hechos.

Según la carpeta de investigación, FICOY/COY-3/UI-2 S/D/0404/03-2024, que se inició por el delito de acoso sexual, los hechos ocurrieron en las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicadas sobre la Cerrada Tlahuicas de la colonia San Francisco Culhuacán en la alcaldía Coyoacán.

La oficial, con el cargo de Oficial 1°, detalló al Ministerio Público que llegó luego de salir a trabajar la marcha del 8M, donde justamente las mujeres pedían respeto, igualdad y que los abusos contra ellas terminaran, fue cuando el oficial identificado como Fernando Vázquez Cano, le dijo “qué rica estás”... luego la siguió al área donde se cambiaba de ropa.

“Cuando se había quitado el pantalón encontrándose en ropa interior, Fernando Vázquez Cano ingresó, cerrando la puerta por dentro y se recargó en la misma para impedir que entrara alguien más, comenzó a acariciarse el pene, diciéndole la denunciante que se saliera, siguió tocándose por encima del pantalón, a lo que le respondió “no Páez, no vas a tener problemas porque nadie me vio entrar”, insistiéndole en que saliera, pero no le hizo caso, acto seguido tocaron a la puerta, a lo que el imputado se escondió detrás de un locker”, detalló la mujer a las autoridades de la Fiscalía Capitalina.

De paso, la oficial también denunció los hechos ante el departamento de asuntos internos de la SSC-CDMX, detallando que ahí ya tenían conocimiento, pero nunca hicieron nada para ayudarla a ella y a otras de sus compañeras que también sufren acoso de parte de sus compañeros.

