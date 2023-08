Transportistas denunciaron públicamente que la empresa concesionaria del Gobierno de Ciudad de México, 5M2, la cual instala publicidad en sus unidades, no les ha pagado desde hace cuatro meses.

La publicidad se instala mediante la autorización de la Secretaría de Movilidad (Semovi) con una retribución mensual a los transportistas, pero esto no ha sucedido.

Los afectados por adeudos aseguraron, a través de un comunicado, que en al menos 20 casos la empresa, a la que el gobierno capitalino le cedió la publicidad de Metrobús, corredores de transporte, Tren ligero y Ecobici, no ha cubierto los pagos pendientes a los concesionarios. Cada uno asciende a 34 mil pesos.

Además, señalaron, que en los últimos tres años el gobierno local le otorgó contratos a esta empresa por más de dos mil millones de pesos, pero a los transportistas no les ha pagado el compromiso de tres mil pesos mensuales.

Mencionaron que como ejemplo de publicidad a la empresa 5M2, que encabeza Edgar Farah, se le entregó un contrato por 16 millones de pesos para utilizar todos los espacios de la Línea 3 del Metrobús.

También, le otorgó un contrato multianual por 544 millones de pesos por el aprovechamiento de los espacios y la expansión del sistema Ecobici.

No obstante, a los concesionarios les adeuda aproximadamente 240 mil pesos correspondiente a los últimos cuatro meses, y no les paga.

En consecuencia, los concesionarios de las rutas 1, 14, 2 y 18 presentaron este escrito de queja ante la empresa y ante la Semovi.

Además, en la presente administración se autorizaron a la citada compañía la instalación de mupis o mobiliario urbano para la explotación de publicidad en alcaldías como Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Cuauhtémoc, donde incluso se priorizaron temas de campañas oficiales y electorales.

“Es lamentable como no nos quieren pagar. Es doloroso, porque para mí es un ingreso extra, pero los de la empresa 5M2 abusan de eso, ellos cobran hasta 30 veces más por nuestros espacios, pero como es la empresa registrada en Semovi tenemos que acatar, no entendemos cómo a ellos les pagan sus contratos de publicidad rápida y a mí y otros no nos paga, exigimos que la autoridad le ponga un alto y cubra sus adeudos y no los consienta”, señaló Alma R, concesionaria de la ruta 1.







