Más Información

Cesan a cónsul honorario de Filipinas; EL UNIVERSAL reveló liga con el CJNG

Cesan a cónsul honorario de Filipinas; EL UNIVERSAL reveló liga con el CJNG

Localizan a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala; despliegan operativo con más de 620 elementos

Localizan a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala; despliegan operativo con más de 620 elementos

“La mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral”, advierte Coparmex; llama a frenar Plan B

“La mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral”, advierte Coparmex; llama a frenar Plan B

VIDEOS: Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrella en Putumayo; hay al menos un muerto y 77 heridos

VIDEOS: Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrella en Putumayo; hay al menos un muerto y 77 heridos

Madrugada violenta en Coapa: ejecutan a joven tras sacarlo de un bar; reportan cuatro heridos y tres detenidos

Madrugada violenta en Coapa: ejecutan a joven tras sacarlo de un bar; reportan cuatro heridos y tres detenidos

Conagua exhibe al diputado priista Mario Calzada por explotar de forma ilegal concesiones de agua; las usaba para club de polo

Conagua exhibe al diputado priista Mario Calzada por explotar de forma ilegal concesiones de agua; las usaba para club de polo

, Méx.- Un vehículo particular volcó luego de ser impactado por un tráiler que circulaba a sobre la Avenida José López Portillo, a la altura del Boulevard Tultitlán.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:27 horas de este lunes, cuando la unidad de carga, que se dirigía hacia la de Tultitlán, embistió al automóvil, provocando que perdiera el control y terminara volcado.

Tras el impacto, el vehículo afectado se proyectó contra otros dos autos que se encontraban estacionados, dejando un saldo de tres unidades dañadas.

Lee también

El conductor del tráiler se dio a la fuga, por lo que autoridades iniciaron un operativo para su localización.

Debido al percance, se registró reducción de carriles y afectaciones a la circulación en la y vialidades cercanas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]