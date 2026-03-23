Tultitlán, Méx.- Un vehículo particular volcó luego de ser impactado por un tráiler que circulaba a exceso de velocidad sobre la Avenida José López Portillo, a la altura del Boulevard Tultitlán.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:27 horas de este lunes, cuando la unidad de carga, que se dirigía hacia la zona industrial de Tultitlán, embistió al automóvil, provocando que perdiera el control y terminara volcado.

Tras el impacto, el vehículo afectado se proyectó contra otros dos autos que se encontraban estacionados, dejando un saldo de tres unidades dañadas.

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El conductor del tráiler se dio a la fuga, por lo que autoridades iniciaron un operativo para su localización.

Debido al percance, se registró reducción de carriles y afectaciones a la circulación en la autopista México–Querétaro y vialidades cercanas.

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