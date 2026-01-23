Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por un tráiler la tarde de este viernes, tras caer a las ruedas de la pesada unidad cuando intentó esquivar la puerta de un vehículo que fue abierta de manera repentina.

El accidente ocurrió en el cruce de Calzada de las Granjas y la calle Salomón, en la colonia Jardín Azpeitia, también conocida como Liberación, en la alcaldía Azcapotzalco, donde se registró una intensa movilización de los servicios de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba sobre la vialidad cuando una persona abrió abruptamente la puerta de su automóvil, lo que provocó que el conductor de la motocicleta perdiera el control y cayera directamente bajo las ruedas de un tráiler que transitaba por el lugar.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para permitir las labores periciales.

El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó el levantamiento del cuerpo y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

El accidente generó afectaciones viales en la zona durante varias horas, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

