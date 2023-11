Trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron a las instalaciones del Congreso local para solicitar que no se ratifique a la titular de la dependencia capitalina, Ernestina Godoy.

En rueda de prensa, en la que fueron arropados por legisladores del PAN, precisaron que sus derechos laborales y humanos han sido pisoteados durante la administración de la fiscal, por lo que no debe continuar en el cargo.

"La Fiscal Ernestina Godoy Ramos no debe ser ratificada, y no es una cuestión personal de ninguno de nosotros como trabajadores, sino porque por todas las cuestiones que se han estado ventilando en medios de comunicación, colectivos, asociaciones y familiares de víctimas, hemos visto que, de una u otra forma, políticos, trabajadores y ciudadanía han sido violentados en sus derechos, no han sido respetados y por ello es por lo que consideramos que no debe ser ratificada; que me disculpe, pero el cargo le ha quedado muy grande", dijo Héctor Manuel Ramírez Hernández, Policía de Investigación.

Lee también: ¿Por qué la legisladora Maxta González no votará ratificación de Ernestina Godoy?

Los trabajadores recordaron que, en 2020, tras unos lineamientos emitidos por Godoy Ramos, tuvieron nuevamente que competir por su plaza y que, bajo este argumento, muchos fueron despedidos sin siquiera ser indemnizados.

Rosa Isabel Argüello Casas, perito de la Fiscalía, recordó que lleva 33 años de servicio en la institución, "por lo que puedo decir, desgraciadamente, que ésta es la peor administración que nos ha tocado. Destruyeron a la Fiscalía, sí, pero todavía habemos personas comprometidas, no con un discurso, sino porque nos gusta el trabajo y hemos tenido la personalidad para seguir en este trabajo".

Asimismo, precisó que en los lineamientos publicados se señala que no tienen permiso a una licencia médica, es decir, "no podemos enfermarnos, ni las mujeres embarazarse porque no nos van a pagar". Tampoco, dijo, pueden tener vacaciones y deben de estar disponibles los 365 días de año a la hora que sea.

Lee también: Batres defiende ratificación de Ernestina Godoy: “O se ponen de lado de la justicia o de la delincuencia”, advierte

De igual forma, comentaron que no les han aumentado el sueldo desde hace 11 años y que deber de sufragar todos los gastos y materiales durante sus traslados y coberturas.

Tras escuchar estos testimonios, el diputado local Aníbal Cañez se sumó a la voz de las y los trabajadores de la Fiscalía que reclaman mejores condiciones laborales.

"El personal de la Fiscalía es explotado porque luego de cumplir su jornada, en sus tiempos libres deben comparecer ante los Tribunales porque son especializados en la materia de investigación, por lo que no tienen descanso", aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rcr