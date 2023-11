La diputada por el distrito 12 del congreso de la Ciudad de México, Maxta González Carrillo explicó por qué no va a votar por la ratificación de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

"He tomado la decisión de votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Pero no nada más va a ser mi voto en contra, es mi compromiso de acudir ese día a la sesión, de expresar en tribuna las necesidades de las víctimas y de generar políticas públicas que beneficien en la impartición de justicia"

Por medio de una serie de vídeos subidos a sus redes sociales, la diputada del Partido Revolucionario Institucional explicó las causas por las cuales no va a votar a favor la ratificación de la actual fiscal.

"Me he sumado a un estudio profundo del análisis de esta ratificación en donde hemos platicado con las víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México (...) no podemos olvidar lo que han solicitado las víctimas que no han sido escuchadas, que sus procesos no van de acuerdo a lo que la impartición de justicia tiene que ser".

Finalmente, afirmó que él cargo que ostenta hoy Ernestina Godoy fue una "imposición de Morena".

"En este segundo congreso vamos a dar la batalla y vamos a terminar con esa imposición de una fiscal emanada de un partido político".

