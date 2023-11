"Esta institución no espía a políticos": Fiscalía CDMX rechaza haber solicitado registros telefónicos El vocero de la corporación, Ulises Lara, dejó claro que no hay investigación en contra de los políticos y funcionarios que se mencionan en una nota periodística publicada por el diario norteamericano The New York Times

Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara en conferencia de prensa / Foto: Especial