La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado 21 de febrero se tiene prevista una reunión del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo a las 9:30 horas en Palacio Nacional. Llevarán a cabo un mitin para exigir un alto a las incursiones policiaco-militares en la comunidad Río Florido, en Ocosingo, Chiapas.

El Colectivo Defendamos al Museo Dolores Olmedo se manifestará a las 10:30 en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Xochimilco. Realizarán un acto simbólico en el que declararán al Museo Dolores Olmedo patrimonio histórico y cultural de Xochimilco.

Integrantes de la Comunidad Indígena Otomí se concentrarán a las 11 horas en el Zócalo capitalino para realizar un mitin para denunciar los megaproyectos y el despojo del territorio en diversas zonas de la Ciudad de México.

La Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí" se reunirá a las 11 horas en el Zócalo capitalino. Realizarán acopio en solidaridad con el pueblo cubano y protestarán en contra de la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El grupo Animal Save Ciudad de México se reunirá a las 11 horas en la Glorieta de los Insurgentes. Harán la pega de carteles con el objetivo de visibilizar a los animales y generar conciencia sobre el especismo que normaliza su explotación.

El Colectivo la Comuna 420 celebrará su tercer aniversario en la Glorieta Simon Bolivar y en el Parque Frente al Museo de la Ciudad de México, a las 12 horas.

El colectivo Plataforma 420 montará una mesa, a las 13 horas, en el bajo puente de Río Churubusco y Anil, en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

El grupo Todos Caben "Demetrio Vallejo" se manifestará a las 12 horas en la calle Sor Juana, en Santa María la Ribera, para exponer sus demandas laborales.

Miembros del grupo Hoy Todos Somos Miguel montarán una Galería de Memoria Fotográfica en el Parque Bicentenario a las 12 horas para exigir justicia por la muerte del fotógrafo.

Artistas, pensadores, periodistas y activistas realizarán un acto en defensa del agua a las 15 horas, en la Plazuela de la Solidaridad, en Coyoacán.

El Frente Incluyente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM se concentrará a las 16 horas en la Nueva Embajada de los Estados Unidos, en la colonia Irrigación. Realizarán el "Fest Palestina Aid" para exigir el retiro o la anulación del veto del gobierno de Estados Unidos de América en la Organización de las Naciones Unidas contra Palestina.

Familiares de un estudiante, presunta víctima de bullying, se manifestarán afuera de la Fiscalía General de Justicia capitalina a las 17 horas para exigir se garantice la seguridad y un proceso legal justo, sin criminalización anticipada para el menor de edad que se vio involucrado en los hechos ocurridos durante una riña el pasado 11 de febrero en Tláhuac.

La Asamblea Interuniversitaria por Palestina se manifestará a lo largo del día en el Hemiciclo a Juárez, donde darán un veredicto final ético y politico al "Tribunal Popular por la Justicia para Palestina y la Desmilitarización de México".

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas, todos y todes" llevará a cabo una velada en memoria de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas y desaparecidas, en el Monumento a la Revolución a las 18:30 horas.

