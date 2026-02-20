Integrantes de la comunidad trans realizaron un bloqueo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir al gobierno capitalino acceso a vivienda digna y cumplimiento de compromisos adquiridos desde 2025.

El contingente, identificado como el colectivo “LLECA Escuchando la Calle”, inició su protesta en la Plaza de la Constitución, frente a las oficinas centrales del gobierno local, donde solicitaban una reunión con el secretario de Gobierno, César Cravioto. Al no ser atendidos, marcharon hacia Eje Central, donde cerraron la circulación con vallas metálicas, trafitambos y estructuras de control vehicular.

Durante la protesta, los manifestantes prendieron fuego a las barricadas y realizaron pintas en la fachada y el mirador del edificio del Banco de México. También derribaron una estructura de tránsito y quemaron una chamarra perteneciente a personal operativo.

El grupo —conformado por aproximadamente 50 personas— demanda la entrega de un inmueble que, aseguran, autoridades se comprometieron a prestarles desde septiembre de 2025, así como la asignación de un predio para construir vivienda social destinada a personas en proceso de reinserción. Además, solicitan la incorporación de más integrantes al apoyo de renta del “Proyecto de Vivienda en Conjunto”.

En 2025, el gobierno federal acordó con la comunidad otorgar inmuebles, pero al no cumplir el trato, el colectivo cerró Eje Central. Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL

Personal de Concertación Política, en coordinación con elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sofocó los incendios y solicitó a trabajadores de servicios urbanos retirar los objetos utilizados en el bloqueo para restablecer la vialidad.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el contingente continuaba avanzando por la zona centro, generando afectaciones viales y tensión en el primer cuadro de la capital.

