El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el acceso oriente de la , de la , permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, debido a que se realizan trabajos de demolición y retiro de la losa de cemento, así como labores posteriores para colar nuevamente y dejar en buenas condiciones la zona de ingreso.

En la zona se registró una deformación de la losa, por lo que de inmediato se delimitó la zona y se coordinaron los trabajos.

El área de Protección Civil del Metro realizó una evaluación y no se registran afectaciones a la estación.

