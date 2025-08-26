El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el acceso oriente de la estación Aquiles Serdán, de la Línea 7, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, debido a que se realizan trabajos de demolición y retiro de la losa de cemento, así como labores posteriores para colar nuevamente y dejar en buenas condiciones la zona de ingreso.

En la zona se registró una deformación de la losa, por lo que de inmediato se delimitó la zona y se coordinaron los trabajos.

El área de Protección Civil del Metro realizó una evaluación y no se registran afectaciones a la estación.

