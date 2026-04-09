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Ecatepec, México.- Debido a los trabajos de montaje de elementos prefabricados del Puente Mexiquense, los días 9, 10 y 11 de abril habrá nocturnos en .

Las arterias viales en las que no habrá paso a la circulación vehicular son: Vía Morelos, AIFA-Tonanitla, y Héroes Segunda Sección (Gasa AIFA-Tonanitla).

El gobierno municipal informó que los cierres serán, a partir de las 10:00 de la noche de hoy 9 de abril y hasta las 05:00 de la mañana del viernes 10 de abril; y de las 10:00 de la noche del viernes 10 de abril a las 05:00 de la mañana del sábado 11 de abril.

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“Anticipa tus traslados y utiliza vías alternas para evitar contratiempos”, exhortó el Ayuntamiento de Ecatepec a la población que circule por las referidas vialidades.

Las vías alternas son: Boulevard Jardines, Avenida Mexiquense y Avenida Bosques de los Abedules.

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pjm

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